Гороскоп от известного астролога Павла Глобы на 2022 год сулит некоторым знакам Зодиака препятствия и проблемы, с которыми придется справляться в первый месяц нового года.

Об этом пишет Kleo. Трем знакам Зодиака придется преодолевать трудности. Прогноз охватывает такие важные сферы жизни каждого из нас, как финансы, отношения, работа, здоровье и так далее.

Близнецы

Представителей данного знака Зодиака ожидает череда конфликтов на рабочем месте. Из-за этого сорвется долгожданное повышение или подписание выгодных контрактов. В январе Близнецам лучше больше времени посвятить семье и дому, близким людям, своей второй половинке.

Раки

В январе для представителей этого знака наступит период безденежья, который продлится до конца месяца. Гороскоп рекомендует экономить на повседневных вещах или одолжить деньги у родственников. Тоже нависает угроза в плане внезапных проблем со здоровьем, увеличивается вероятность получения травм.

Дева

Представителей данного знака Зодиака ожидают испытания на любовном фронте. В январе вспомнятся давние обиды, обострится ревность. Вероятны эмоциональные перегрузки, что может спровоцировать конфликты и с начальством на работе, и близкими людьми.

Напомним, что пять знаков Зодиака могут сорвать финансовый джек-пот в январе.

Как сообщала Politeka, четырех знаков Зодиака ждет везение и удача в 2022 году.

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