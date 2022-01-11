Об этом пишет Kleo. Трем знакам Зодиака придется преодолевать трудности. Прогноз охватывает такие важные сферы жизни каждого из нас, как финансы, отношения, работа, здоровье и так далее.
Близнецы
Представителей данного знака Зодиака ожидает череда конфликтов на рабочем месте. Из-за этого сорвется долгожданное повышение или подписание выгодных контрактов. В январе Близнецам лучше больше времени посвятить семье и дому, близким людям, своей второй половинке.
Раки
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В январе для представителей этого знака наступит период безденежья, который продлится до конца месяца. Гороскоп рекомендует экономить на повседневных вещах или одолжить деньги у родственников. Тоже нависает угроза в плане внезапных проблем со здоровьем, увеличивается вероятность получения травм.
Дева
Представителей данного знака Зодиака ожидают испытания на любовном фронте. В январе вспомнятся давние обиды, обострится ревность. Вероятны эмоциональные перегрузки, что может спровоцировать конфликты и с начальством на работе, и близкими людьми.
Напомним, что пять знаков Зодиака могут сорвать финансовый джек-пот в январе.
Как сообщала Politeka, четырех знаков Зодиака ждет везение и удача в 2022 году.
Также Politeka писала, каким знакам Зодиака сильно повезет, а на кого свалятся проблемы.