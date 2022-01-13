Гороскоп на новый 2022 год расскажет, какие знаки Зодиака ждет больше всего везения, удачи, счастливых и приятных дней с первого месяца года.

Об этом пишет Rsute. Астрологи говорят, что избранных всего трое. Если вы есть в нашем списке, не упустите уникальный шанс, ведь нынешний год может стать для вас переломным.

Овен

Черный Тигр будет во всем покровительствовать Овну в этом году, особенно тем представителям знака, которые будут упорно идти к намеченной цели. Успех будет как в рабочей сфере, так и личной жизни, многие представители знака найдут свою любовь. Во всем, за что вы будете браться, вас ждет успех.

Близнецы

Близнецам в 2022 году повезет как никогда. Вас могут ждать важные перемены, такие как смена работы и даже сферы деятельности, открытие в себе скрытых резервов и талантов, новые источники дохода. В семейных парах наступит период спокойствия и взаимопонимания.

Весы

Весы также станут любимчиками Черного Тигра. Астрологи говорят, что перед Вами откроются большие возможности, которые заставят вас действовать. Будьте настойчивы и отбросьте все сомнения, если хотите добиться успеха в 2022 году.

Напомним, что пять знаков Зодиака могут сорвать финансовый джек-пот в январе.

Как сообщала Politeka, четырех знаков Зодиака ждет везение и удача в 2022 году.

Также Politeka писала, каким знакам Зодиака сильно повезет, а на кого свалятся проблемы.