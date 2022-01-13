Во Франции учителя вышли на массовые митинги, чтобы прекратить хаотичную борьбу с коронавирусом в школах, которые несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию остаются открытыми.

Во Франции работники учебных заведений массово бастуют против хаотичной политики борьбы с COVID-19 в школах. Заметим, что это может обернуться тем, что около 75% учителей уволятся, что заставит закрыть половину начальных школ страны, передает The Guardian.

Заметим, что правительство Франции всячески пытается оставить школы открытыми, несмотря на то, что 10 000 классов закрыты из-за инфекций среди учеников и персонала.

Кроме этого, с начала января (то есть чуть больше, чем за 10 дней) в стране несколько раз менялись правила тестирования детей и санитарные протоколы. Это привело к хаосу в школах и очередям в пунктах тестирования. Таким образом, учителя отказываются работать и выходят на митинги. Они требуют более защищенные маски для работы и мониторы для проверки уровня проветривания в классах.

Учителя отмечают, что обеспечить нормальное обучение невозможно, потому что количество учеников в классе постоянно меняется, а совмещать дистанционную и очную формы обучения невозможно.

Родительская группа Франции FCPE призвала родителей оставить своих детей дома 13 января.

Заметим, что, согласно данным Википедии, во Франции проживает около 40 тысяч украинцев. Это одна из национальных общин на территории страны.

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