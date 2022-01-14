Плановые работы на электросетях необходимы для ее регламентного обслуживания и присоединения к ним новых потребителей. Их выполнение предусмотрено законодательством. Они не имеют отношения к так называемым «веерным» отключениям электроэнергии.



Об этом сообщили в общественном союзе "умные электросети Украины", объединяющем операторов системы распределения, пишет "Главком".



Общественный Союз «Умные электросети Украины» отметила, что плановые отключения – это кратковременные отключения света, которые необходимы для того, чтобы электрики могли без угрозы жизни и здоровью проводить работы на электрооборудовании для его починки или подключения новых потребителей. Они предусмотрены законодательством и должны происходить круглый год.



По сообщению Союза, сейчас распространяется недостоверная информация, что компании запланировано отключают свет через «веерные» отключения.



"Разрушим миф: плановые работы операторов системы распределения - не имеют отношения к «веерным» отключениям. Причиной "веерных" отключений может быть лишь масштабный дисбаланс в системе энергоснабжения. При таком дисбалансе, решение о их применении принимает Кабинет министров Украины, а распоряжение на это дает диспетчер оператора системы передачи (НЭК Укрэнерго). Так что это никаким образом это не может быть связано с тем, что делают облэнерго», – подчеркивают в Союзе умные электросети Украины.



В Союзе отмечают, что основными причинами плановых работ является присоединение к сетям новых потребителей и обновления старых сетей, чтобы снизить риск их аварийности: «Плановые отключения – это необходимая временная вынужденная мера, пусть и не очень комфортная, но она с одной стороны защищает нас от дальнейших блэкаутов-за аварии на сетях, а с другой – дает возможность подключиться новым потребителям, что строят дома, предприятия».



Согласно Кодексу систем распределения, максимальный срок отключения, что разрешено-8 часов. Но ОСР стараются планировать работы так, чтобы выполнять все работы как можно быстрее и не проводить длительные отключения при минусовых температурах. О таких отключениях оператор системы распределения предупреждает минимум за 5 рабочих дней для того, чтобы потребители могли заранее спланировать быт.



Вместе с тем, в Союзе сообщили, что операторы системы распределения вместе с Министерством энергетики работают над тем, чтобы через некоторое время часть плановых работ проводилась без отключения. ОСР в Украине начинают внедрять специальные технологии, позволяющие проводить работы при включенном напряжении на электрооборудовании. Кроме того, Министерством предложено откорректировать нормативные акты, что позволит OCP не нарушая требования к компаниям и без ущерба для потребителей корректировать ремонтные планы и переносить работы с отключениями сетей.