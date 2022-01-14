О решении покинуть страну стендапер рассказал на выступлении в Киеве. По словам Комиссаренко, его преследует белорусское КГБ.
Артист уточнил, что недавно ему позвонил знакомый из Беларуси и предупредил, что его могут задержать на территории РФ и перевезти назад на родину, где Комиссаренко может ждать уголовное дело.
"Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявило в розыск белорусское КГБ. Вы думаете, наверное, за что? За шутки! В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси – приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один", – заявил комик во время концерта в Киеве.
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Сейчас, вероятно, артист остается в Украине — в январе у него запланированы киевские концерты.
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