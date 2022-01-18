Украинцев предупредили о штормовых порывах ветрах, которые могут привести к ощутимым негативным последствиям.

В Украине во вторник, 18 января, в большинстве регионов ожидается морозная погода со снегом и сильным ветром, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях будет облачно с прояснениями. Ожидается снег. Ночью температура воздуха опустится до -2...-6, а днем столбики термометров покажут -3...+2 градусов.

В Центре и Севере будет преимущественно облачно и снежно. Столбики термометров днем ​​покажут 0...-4 градуса, ночью минимальная температура воздуха составит -6.

На Востоке ночью ​​прогнозируют +1...-6, а днем от 0 до -4 градусов.

На Юге во вторник осадков не прогнозируют. Температура ночью будет на уровне 0...-3, а днем поднимется до значений +1...-1 градуса.

Погода в Киеве 18 января будет со снегом. Температура воздуха ночью опустится до -4...-6 градусов, а днем будет колебаться в рамках -2...-4.

Также 18 января в Украине прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый). При этом самая серьезная ситуация будет во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях, там объявлен оранжевый уровень опасности.

Напомним, в Киеве зафиксирована максимальная скорость ветра: "показатель на 3 м/с превысил..."

Как сообщала Politeka, зеленый светящийся шар пролетел над головами людей, видео: "Засиял ярче, чем Венера"

Также Politeka писала, что улица возле метро ушла под воду из-за растаявшего снега: "Люди вынуждены..."