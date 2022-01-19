Об этом сообщает Вelnovosti. Конец января – благоприятный период для новых контрактов и проектов. Три знака Зодиака имеют большие шансы скоро пополнить свое состояние. Правда, для этого им нужно будет выполнить несколько условий.
Овен
Овны уже к концу января смогут значительно увеличить свое финансовое состояние. Астрологи советуют больше времени уделить работе и максимально сократить время отдыха. Такой подход поможет Овнам в разы увеличить свои доходы.
Дева
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Уверенность Дев станет их лучшим помощником в январе. Конец января будет финансово щедрым, но стоит удерживаться от соблазнов. Распоряжайтесь благами грамотно и разумно, тогда успех представителям этого знака точно обеспечен.
Весы
Весы в конце января получат долгожданное повышение или прибавку к зарплате. Астрологи советуют Весам быть смелее и уверенно принимать профессиональные решения. Такой подход поможет уже к концу января в разы увеличить доходы.
Напомним, что четыре знака Зодиака ждет огромное везение в феврале: кто сможет изменить свою жизнь.
Как сообщала Politeka, трем знакам Зодиака в 2022 году повезет как никогда.
Также Politeka писала, три знака Зодиака постигнут проблемы в январе, в чем ждут трудности и неудачи.