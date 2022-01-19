Скандально известный российский рэпер Моргенштерн, который недавно заявлял о завершении своей карьеры артиста, напугал новостями о своем здоровье.

Как передает Politeka.net, недавно 23-летний Моргенштерн улетел из России в Дубай. Такое решение было принято музыкантом после того, как в Следственном комитете РФ заговорили о том, что он торгует в соцсетях запрещенными веществами.

На днях Моргенштерн засветил фото возле самолета, а 19 января опубликовал у себя в сторис пугающее послание.

«Господа, я слег. Здоровье отсутствует. Меня пару дней не будет на связи. Спасибо, я умер», - написал артист.

На данный момент ничего неизвестно о состоянии рэпера. Также неизвестно, когда он вернется на родину, где у него не только успешная карьера, но также бизнес в виде бургерной и ресторана.

Как известно, ранее Моргенштерн попал в «черный список» Министерства культуры Украины. СБУ внесла его в список людей, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Напомним, что Моргенштерна забрали в больницу после скандала в Украине, фото: "Боль адская".

Как сообщала Politeka, Моргенштерн сделал признание об украинцах: "Одна сплошная столица...".

Также Politeka писала, что Моргенштерн прорвался в Украину: появилось видео.