Погода влаштує українцям нові випробування, атакувавши країну з двох сторін - із Заходу увірвуться снігопади, а в східних регіонах сильно опуститься температура.

Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі опублікували прогноз на четвер, 20 січня. Зима знову вступить у свої права, атакувавши Україну з усіх боків. По всій країні очікується погіршення погодних умов і зниження температури.

Із Заходу в Україну увірвуться снігопади, які атакують половину країни. Сніг очікується у всіх західних регіонах і частково в Центрі. Вдень у західних областях буде близько -1..2 градусів, а вночі температура опуститься до -3..-8 градусів.

У Центрі буде схожа погода. Вдень близько 0-3 градусів, а вночі до -3..-7 градусів.

У східних регіонах буде сухо, але сильно похолодає. Вдень очікується близько -1..-4 градусів, а вночі температура різко впаде до -9..-13 градусів. З північних областей холод пошириться на всі східні регіони.

На Півдні буде найтепліше - близько 3-5 градусів вдень. Правда, вночі сильно похолодає в Херсонській області. Температура опуститься до -10.

Додамо, що вже 21 січня снігопади очікуються у всій Україні. Проте морози відступлять, а температура триматиметься з невеликим мінусом.

Нагадаємо, що снігові замети і морози до -16 атакують Україну: синоптики озвучили прогноз.

Як повідомляла Politeka, морози увірвуться в Україну, якою буде погода.

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