Известный украинский диктор Юрий Вирченко, голос которого звучал на станциях харьковского метрополитена, внезапно скончался в метро.
Как сообщает Politeka.net со ссылкой на новостной портал "Город X", днем 28 ноября Юрий Вирченко умер на станции метро "Киевская" в Харькове. Мужчине был 71 год.
По предварительным данным, Вирченко умер от сердечного приступа. Ему стало плохо в метрополитене. На станцию вызвали сотрудников скорой помощи, но они не успели оказать ему помощь, а лишь констатировали смерть.
Юрий Вирченко был известным диктором, который работал на разных радиостанциях и телевидении в Харькове. Он работал диктором с 1971 года. Также до 2016 года его голос звучал на всех станциях метрополитена. На счету Вирченко сотни телевизионных программ, которые он озвучивал.
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Как рассказывал сам Вирченко во время встречи бывших дикторов, ему не очень нравился свой голос, поэтому он уделял много внимания тому, чтобы разрабатывать его. Ежедневно мужчина по 20-30 минут занимался за фортепиано, чтобы улучшить голос.
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