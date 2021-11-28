Известный украинский диктор Юрий Вирченко, голос которого звучал на станциях харьковского метрополитена, внезапно скончался в метро.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на новостной портал "Город X", днем 28 ноября Юрий Вирченко умер на станции метро "Киевская" в Харькове. Мужчине был 71 год.

По предварительным данным, Вирченко умер от сердечного приступа. Ему стало плохо в метрополитене. На станцию вызвали сотрудников скорой помощи, но они не успели оказать ему помощь, а лишь констатировали смерть.

Юрий Вирченко был известным диктором, который работал на разных радиостанциях и телевидении в Харькове. Он работал диктором с 1971 года. Также до 2016 года его голос звучал на всех станциях метрополитена. На счету Вирченко сотни телевизионных программ, которые он озвучивал.

Как рассказывал сам Вирченко во время встречи бывших дикторов, ему не очень нравился свой голос, поэтому он уделял много внимания тому, чтобы разрабатывать его. Ежедневно мужчина по 20-30 минут занимался за фортепиано, чтобы улучшить голос.

Напомним, что звезда фильма "Красотка" с Джулией Робертс внезапно умер: о смерти актера молчали почти месяц.

Как сообщала Politeka, ушел из жизни легендарный певец, поклонники скорбят: "Только что на проекте Голос был...".

Также Politeka писала, что не стало звезды советской сцены: он ушел слишком быстро.