Пятилетний пес породы Кане-Корсо оказался запертым в квартире в Киеве, и пять дней охранял мертвого хозяина. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение Kyiv Animal Rescue Group.
Информацию о данном случае сообщили 19 января, а произошел он 26 декабря, когда полиция позвонила в Команду спасения. Правоохранители попросили отвести злого пса от тела хозяина. Родственники согласились забрать собаку.
Агрессивно настроенный пес не позволял зайти в квартиру, спасатели смогли обеспечить вход родственников и правоохранителей в квартиру. После этого родные умершего ввели собаке успокаивающее, и заявили, что отвезут животное на усыпление.
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Спасатели не могли позволить отдать пса на верную смерть, и отвезли его на ветеринарный осмотр. На данный момент пес находится в клинике на стационаре. Сейчас идут поиски нового хозяина верному другу. Отмечается, что собака кастрирована, зовут Дарт.
Пост собрал много комментариев. Люди поражались поступку пса, и некоторые изъявляли желание его забрать.
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