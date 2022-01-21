Прокуратура завершила расследование по факту ограбления отделения банка в Киеве - обвиняемую признали вменяемой, дело передали в суд.

Инцидент произошел летом прошлого года в Оболонском районе столицы. Только сейчас завершилось следствие. Детали соощили в пресс-службе прокуратуры.

23-летняя жительница Киевской области ворвалась в отделение банка по ул. Автозаводской, вооруженная горящей бутылкой с легковоспламеняющейся жидкостью и предметом, похожим на пистолет. Она потребовала передать ей 15 тысяч гривен, после чего взяла в заложники 35-летнюю посетительницу и попыталась скрыться.

Правоохранители задержали подозреваемую на выходе. В результате инцидента никто не пострадал.

Девушку будут судить по факту разбойного нападения, захвата заложников и повреждения имущества (ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 УК Украины). Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

Украинцы бурно обсуждают в Сети данную ситуацию:

"просто жизнь вынудила пойти на такие меры, скорее всего просто привлечь внимание. И не у людей воровала - 12 лет и конфискация😢"

"Никто не пострадал и дают двенадцать лет..."

"Обречённый взгляд, мне её жаль..."

"Фото как постер или обложка к журналу получилась"

"Бедный человек, вынужден идти воровать, потому что не на что жить... это ужас и позор, за такую страну"

"Насмотрелась боевиков)))) В 23 года заработать 15к грн проще простого, только ж это надо постараться, что-то сделать, работать, прости господи"

Напомним, что беспомощную старушку ограбили возле Привоза, женщина была на костылях: видео с места

Как сообщала Politeka, в Венгрии поквитались с украинцем, который стал свидетелем ограбления: у него остались жена и дети