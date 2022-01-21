Инцидент произошел летом прошлого года в Оболонском районе столицы. Только сейчас завершилось следствие. Детали соощили в пресс-службе прокуратуры.
23-летняя жительница Киевской области ворвалась в отделение банка по ул. Автозаводской, вооруженная горящей бутылкой с легковоспламеняющейся жидкостью и предметом, похожим на пистолет. Она потребовала передать ей 15 тысяч гривен, после чего взяла в заложники 35-летнюю посетительницу и попыталась скрыться.
Правоохранители задержали подозреваемую на выходе. В результате инцидента никто не пострадал.
Девушку будут судить по факту разбойного нападения, захвата заложников и повреждения имущества (ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 УК Украины). Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией.
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Украинцы бурно обсуждают в Сети данную ситуацию:
"просто жизнь вынудила пойти на такие меры, скорее всего просто привлечь внимание. И не у людей воровала - 12 лет и конфискация😢"
"Никто не пострадал и дают двенадцать лет..."
"Обречённый взгляд, мне её жаль..."
"Фото как постер или обложка к журналу получилась"
"Бедный человек, вынужден идти воровать, потому что не на что жить... это ужас и позор, за такую страну"
"Насмотрелась боевиков)))) В 23 года заработать 15к грн проще простого, только ж это надо постараться, что-то сделать, работать, прости господи"
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