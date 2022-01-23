Инициатору и основателю фестиваля современной песни и популярной музыки "Червона рута" Мельнику за несколько дней до трагедии, 17 января, исполнилось 68 лет. Последний месяц он провел в больнице из-за осложнений после перенесенного коронавируса. О трагедии в соцсети Фейсбук сообщил заслуженный артист Украины Кирилл Стеценко.
"Несмотря на титанические усилия жены, дочери, врачей и друзей, болезнь не отступила. Его сердце перестало биться в Киеве в 10:05 в День Соборности Украины. Убежден, что имя Тараса Мельника навсегда войдет в историю Украины, как фигура национального культурного Героя... P.S.: Сведения о формате, времени и месте прощания ожидаем от семьи", - говорится в сообщении.
До этого дочь Мельника Соломия сообщала в Фейсбук, что ему сделали операцию. Девушка просила украинцев поддержать отца.
"Мой отец без преувеличений человек эпохи, мощный культурный революционер творивший историю независимой Украины в бурные 90-е, уничтожая комплекс «национальной неполноценности» и создавая новые миры модерной Украины!", - так отзывалась она о Тарасе Васильевиче.
Беда случилась с экс-любовником Пугачевой: что с ним сейчас, появилось видео
Беда случилась с экс-любовником Пугачевой: что с ним сейчас, появилось видео
"Что нам делать, помогите!": женщину затащило под лед на крещенских купаниях, кадры трагедии
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская обрезала волосы и показала новую себя: "Когда, если не сейчас?"
"Будет не хватать ее улыбки": оборвалась жизнь актрисы и модели, которая запомнилась ролями в рекламе
Украинцы и коллеги прощаются с маэстро:
"Тарас Мельник оставил нас на высоте творческих сил, имея много замыслов и планов. Вечная память, дорогой друг. Царство небесное", - написала в соцсети профессор Львовской музыкальной школы-интерната им. С. Крушельницкой Лидия Корний.
"С «Червоної рути» начался творческий путь многих популярных исполнителей, родилось множество известных музыкальных композиций… С «Червоної рути» Тараса родился и я… и как личность, и как режиссер…", - поделился Василий Вовкун.
Ранее Politeka сообщала, что остановилось сердце мировой легенды: "Во многих вещах он был первопроходцем".
Напомним, что ушла из жизни знаменитая певица: специально заразилась коронавирусом, чтобы избежать вакцинации.
Также Politeka писала, что тело моряка нашли на судне, которое вышло из Одесской области: первые детали трагедии.