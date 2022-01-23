В день Соборности Украины, 22 января, страна потеряла своего великого сына - музоковеда, общественного деятеля и настоящего патриота Тараса Мельника.

Инициатору и основателю фестиваля современной песни и популярной музыки "Червона рута" Мельнику за несколько дней до трагедии, 17 января, исполнилось 68 лет. Последний месяц он провел в больнице из-за осложнений после перенесенного коронавируса. О трагедии в соцсети Фейсбук сообщил заслуженный артист Украины Кирилл Стеценко.

"Несмотря на титанические усилия жены, дочери, врачей и друзей, болезнь не отступила. Его сердце перестало биться в Киеве в 10:05 в День Соборности Украины. Убежден, что имя Тараса Мельника навсегда войдет в историю Украины, как фигура национального культурного Героя... P.S.: Сведения о формате, времени и месте прощания ожидаем от семьи", - говорится в сообщении.

До этого дочь Мельника Соломия сообщала в Фейсбук, что ему сделали операцию. Девушка просила украинцев поддержать отца.

"Мой отец без преувеличений человек эпохи, мощный культурный революционер творивший историю независимой Украины в бурные 90-е, уничтожая комплекс «национальной неполноценности» и создавая новые миры модерной Украины!", - так отзывалась она о Тарасе Васильевиче.

Украинцы и коллеги прощаются с маэстро:

"Тарас Мельник оставил нас на высоте творческих сил, имея много замыслов и планов. Вечная память, дорогой друг. Царство небесное", - написала в соцсети профессор Львовской музыкальной школы-интерната им. С. Крушельницкой Лидия Корний.

"С «Червоної рути» начался творческий путь многих популярных исполнителей, родилось множество известных музыкальных композиций… С «Червоної рути» Тараса родился и я… и как личность, и как режиссер…", - поделился Василий Вовкун.

Ранее Politeka сообщала, что остановилось сердце мировой легенды: "Во многих вещах он был первопроходцем".

Напомним, что ушла из жизни знаменитая певица: специально заразилась коронавирусом, чтобы избежать вакцинации.

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