Проблема с отключением света связана с аварией в объединенной Центральной энергосистеме.

Авария на территории Казахстана оставила без электричества, метро и светофоров три страны, кторые объединены в единое энергокольцо Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан и Киргизстан), сообщает ORDA.

Без света остались сразу несколько регионов Казахстана и Узбекистана, а в Киргизии электричество работает с перебоями по всей стране.

Так, в Ташкенте власти попросили людей по возможности не пользоваться автомобилями из-за отключившихся светофоров, а местное метро остановило движение по всем линиям. Движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС.

Узбекистан и Казахстан обвинили друг друга в отключении светаhttps://t.co/DKofbmfj8Z pic.twitter.com/CDPh1Siv9T — Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 25, 2022

Аэропорт Ташкента временно не принимает самолёты.

А в Бишкеке вообще нет воды из-за остановки насосных станций. Аэропорт Бишкека перевели на автономное энергоснабжении.

Движением автомобилей управляют регулировщики.

В Алма-Ате электричества не стало утром. Отключились и ЛЭП, связывающие регион с северными и южными частями энергосистемы.

Точные причины произошедшего пока не извесстны. Страны обвиняют друг друга в случившемся. Виновными в блекауте в Казахстане назвали энергетики Узбекистана и Кыргызстана. В свою очередь в Узбекистане заявили, что отключение электроэнергии в трех странах Центральной Азии произошло из-за аварии в Казахстане.

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