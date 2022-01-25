Авария на территории Казахстана оставила без электричества, метро и светофоров три страны, кторые объединены в единое энергокольцо Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан и Киргизстан), сообщает ORDA.
Без света остались сразу несколько регионов Казахстана и Узбекистана, а в Киргизии электричество работает с перебоями по всей стране.
Так, в Ташкенте власти попросили людей по возможности не пользоваться автомобилями из-за отключившихся светофоров, а местное метро остановило движение по всем линиям. Движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС.
Пугачева после многочисленных пластик поразила самоуверенным заявлением: "Меня любят любую..."
Билык приснился пророческий сон о трагедии с Кузьмой Скрябиным: "Я рыдала, как за братом"
"Бесконечная печаль": мир потрясло известие о кончине легенды моды
Жена "Холостяка" Добрынина вызверилась на украинцев и хвастнула богатствами: "Сидите дальше дома, бойтесь"
Болезнь унесла жизнь известной советской актрисы: "Была необыкновенно обаятельным человеком"
Аэропорт Ташкента временно не принимает самолёты.
А в Бишкеке вообще нет воды из-за остановки насосных станций. Аэропорт Бишкека перевели на автономное энергоснабжении.
Движением автомобилей управляют регулировщики.
В Алма-Ате электричества не стало утром. Отключились и ЛЭП, связывающие регион с северными и южными частями энергосистемы.
Точные причины произошедшего пока не извесстны. Страны обвиняют друг друга в случившемся. Виновными в блекауте в Казахстане назвали энергетики Узбекистана и Кыргызстана. В свою очередь в Узбекистане заявили, что отключение электроэнергии в трех странах Центральной Азии произошло из-за аварии в Казахстане.
Напомним, трагедия на украинском заводе, есть жертвы, спасатели рассказали подробности: "Выражаем соболезнования..."
Как сообщала Politeka, мощный взрыв унес больше ста жизней, подробности и кадры: "Обгоревшие тела лежат на улицах"
Также Politeka писала, что масштабынй пожар вспыхнул на заводе: "Тушат десятки человек"