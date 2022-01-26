В пограничном отряде на границе с Румынией в Черновицкой области за последние несколько месяцев от огнестрельных ранений погибли трое молодых военнослужащих, еще одного госпитализировали.

В Черновицкой области загадочно умирают молодые ребята, которые служили в 31 пограничном отряде на границе с Румынией, передает "ТСН". Заметим, что такие инциденты в этом отряде происходят не впервые, известно уже о четырех похожих случаях, три из которых закончились смертью пограничников: два из них произошли 21-23 января, а еще два в апреле и августе прошлого года. По официальным данным, все покойные ребята якобы совершили самоубийство из-за проблем дома, но родные в эту версию не верят. Как стало известно ТСН из собственных источников, молодые люди стали жертвами своих коллег по службе.

Что важно, все смерти окутаны тайной. Так, 18 апреля 2021 года мертвым на посту нашли 24-летнего Николая Цикула. Сначала сообщалось, что выстрелов было три, а потом в документах уже говорилось только об одном. Также путаница была в том, кто нашел тело: сперва были данные, что парня обнаружила девушка-офицер, с которой он говорил по телефону и сказал, что кто-то идет, а потом было указано, что на самом деле его нашел сослуживец, который был в 50 метрах от него, но выстрела почему-то не услышал, хотя слышимость автомата очень высокая. Тело парня лежало в нескольких метрах от оружия. Родители не верят в самоубийство.

Также загадочно погиб и 24-летний Сергей Чипак от выстрела в голову. Его тело нашли на посту в поселке Селятин.

Сейчас расследование обеих смертей замерло на месте. Родители покойных пограничников рассказывают о расхождениях в показаниях свидетелей и предполагают, что их сыновей убили, потому что они узнали о незаконных дела своих товарищей по службе.

В январе этого года в отряде нашли тело 19-летнего парня, а его 22-летнего товарища госпитализировали с огнестрельным ранением. Его вертолетом доставили в Киев в тяжелом состоянии с ранениями грудной и брюшной полостей.

Начальник пресслужбы 31-го пограничного отряда Сергей Бровко уверяет, что между событиями нет никакой связи, но семьи погибших продолжают разбираться в деле.

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