Не стало відомого українського фотографа Спілки офіцерів України, який створив кліп про українську соборність, а також став співавтором однієї з книжок про Львів.

У Львові пішов з життя член медіагрупи ЛОО СОУ підполковник у відставці, фотограф Спілки офіцерів України Юрій Бегляров.

Про це передає львівед Ілько Лемко у своєму Фейсбук, пише Politeka.net. За його інформацією, фотограф помер о четвертій ранку на 73 році життя 22 січня.

Ілько Лемко повідомив, що Юрій Бегляров був добрим і чуйним товаришем, розумним українським патріотом, верстальником, фотографом, ветераном українського війська, дизайнером і автором відеофільмів.

Родом той був з Ужгорода, але став справжнім львів'янином, який став одним з авторів книжки "1243 вулиці Львова". Крім того, Юрій Бегляров був творцем «Твоя Україна». Понад 40 років він займався фотографією і брав участь у виставках.

У покійного залишилися дружина і діти. Причина трагедії не повідомляється.

"Вічна пам'ять і Царство Небесне", " дуже шкода, що я не знала його... Нехай буде в кращому світі... і співає нам... ☮️🌈✌🏳🌈🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏", "Прощавай, друже! Нехай душа твоя робить знімки в винограднику Божому. Не одна особистість буде сумувати за тобою...",- написали користувачі Мережі.

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