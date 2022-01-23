У Львові пішов з життя член медіагрупи ЛОО СОУ підполковник у відставці, фотограф Спілки офіцерів України Юрій Бегляров.
Про це передає львівед Ілько Лемко у своєму Фейсбук, пише Politeka.net. За його інформацією, фотограф помер о четвертій ранку на 73 році життя 22 січня.
Ілько Лемко повідомив, що Юрій Бегляров був добрим і чуйним товаришем, розумним українським патріотом, верстальником, фотографом, ветераном українського війська, дизайнером і автором відеофільмів.
Родом той був з Ужгорода, але став справжнім львів'янином, який став одним з авторів книжки "1243 вулиці Львова". Крім того, Юрій Бегляров був творцем «Твоя Україна». Понад 40 років він займався фотографією і брав участь у виставках.
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