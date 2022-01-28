В Україні скоротили перелік професій жінок, яких ставлять на військовий облік, також не буде штрафів, у разі від ухилення - наказ вже змінено, але чекає узгодження.

У грудні минулого року набув чинності перелік спеціальностей і професій, за якими українкам потрібно стати на військовий облік, пише Politeka.net. Новина викликала великий резонанс у суспільстві, тому петиція про скасування такого рішення швидко зібрала потрібну кількість голосів.

28 січня стало відомо, що влада істотно скоротила перелік професій. В слово Міністра оборони Олексія Рєзнікова під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, наказ про зменшенні кількості професій і спеціальностей, які потрібні зараз, виходячи з загроз і розвитку ЗСУ, сьогодні вже змінено.

Генеральний штаб ЗСУ підготував доручення на зменшення списку, і документ поданий на узгодження з МВС, Службою зовнішньої розвідки та СБУ. Після цього наказ буде оприлюднено.

Крім того, штрафувати за ухилення від обліку не будуть ні роботодавця, ні жінок.

Зазначимо, раніше в Міноборони повідомляли, що новий список скорочений до 14 спеціальностей та 6 професій. До переліку включили жінок, які працюють у галузі медицини, електроніки, зв'язку, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

Також планується дати дозвіл Генштабу міняти список у разі потреби.



Нагадаємо, вщодо обліку для жінок, у Міноборони змінили нашумілий наказ

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