У грудні минулого року набув чинності перелік спеціальностей і професій, за якими українкам потрібно стати на військовий облік, пише Politeka.net. Новина викликала великий резонанс у суспільстві, тому петиція про скасування такого рішення швидко зібрала потрібну кількість голосів.
28 січня стало відомо, що влада істотно скоротила перелік професій. В слово Міністра оборони Олексія Рєзнікова під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, наказ про зменшенні кількості професій і спеціальностей, які потрібні зараз, виходячи з загроз і розвитку ЗСУ, сьогодні вже змінено.
Генеральний штаб ЗСУ підготував доручення на зменшення списку, і документ поданий на узгодження з МВС, Службою зовнішньої розвідки та СБУ. Після цього наказ буде оприлюднено.
Крім того, штрафувати за ухилення від обліку не будуть ні роботодавця, ні жінок.
Галкін, знявши як жує Алла Пугачова на домашній кухні, показав, що вони їдять "Скільки того життя"
Поліція знайшла тіло зірки популярних серіалів, розкрито деталі трагедії: "Спи спокійно"
З'явилися кадри затримання 20-річного Рябчука, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі: "Дуже небезпечний"
Посивілий Мірзоян засвітив чесне фото Матвієнка без макіяжу: "Ну як же..."
Сів у маршрутку і пропав: біда сталася зі зниклим українцем, знайдено тіло
Зазначимо, раніше в Міноборони повідомляли, що новий список скорочений до 14 спеціальностей та 6 професій. До переліку включили жінок, які працюють у галузі медицини, електроніки, зв'язку, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту тощо.
Також планується дати дозвіл Генштабу міняти список у разі потреби.
Нагадаємо, вщодо обліку для жінок, у Міноборони змінили нашумілий наказ
Як повідомляла Politeka, в Україні почали діяти жорсткіші правила, кого торкнеться
Також Politeka писала, що у Кабміні затвердили суми, що потрібно знати українцям