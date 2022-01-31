Приблизительная цена уже установлена, но инвестор строительства новой трассы еще не определен – его смогут выбрать только после принятия закона о концессиях.

Первый платный автобан проложат от Краковца на границе с Польшей до города Броды в Ровенской области. Об этом рассказал замглавы "Укравтодора" Андрей Ивко для "Forbes Украина".

Стоимость проезда по первой платной дороге в Украине будет составлять примерно 8 евроцентов/км (2,6 грн). Дорога соединит Краковец и Ровно, пройдя через Львов и Броды. Так, с учетом того, что ее протяженность 280 км, за полный проезд придется заплатить до 728 грн.

Инвестор строительства новой трассы еще не определен – его смогут выбрать только после принятия закона о концессиях. Плюсы платной дороги в том, что она качественнее и сокращает путь из одного пункта в другой.

Украинцам эта новость не понравилась, особенно возмутила людей цена. Многие начали сравнивать цены за границей и получилось, что в Украине дороже в разы, чем в Австрии: "При пересечении границы в Венгрии оплачивается 400 грн за платные дороги. И ты неделю! Можешь по ним ездить с купленным талоном!", "Стоимость проезда по автомагистралям Австрии или Венгрии 10 евро на 10 дней", "Подтверждаю, в ЕС платные дороги подешевле будут. Там типа абонемента или контрамарки покупаешь и ездишь сколько хочешь".

Напомним, что киевское метро постепенно сокращает рейсы, фото.

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