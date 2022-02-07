В феврале будет четыре дня с геомагнитными бурями "красного" уровня. Как передает Politeka.net, об этом говорится в прогнозе Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.
Так, бури уровня G1 ожидаются 10, 11, 13, 14 февраля.
К отрицательному воздействию магнитных бурь уязвимы по разным данным от 50 до 75 % населения Земли.
Магнитные бури опасны в первую очередь для страдающих артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Именно во время солнечных бурь учащаются случаи инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит.
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Магнитные бури нередко сопровождаются головной болью, мигренью, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.
Чтобы снизить негативное влияния нужно придерживаться максимально здорового образа жизни: отказаться от алкоголя, тяжелой и вредной пищи, отдать предпочтение овощам, травяным чаям, употреблять больше жидкости.
Специалисты советуют, по возможности больше времени проводить на свежем воздухе, отлично подойдут пешие прогулки. А вот от интенсивных физических нагрузок лучше отказаться.
Также в период магнитных бурь особенно важно хорошо высыпаться.
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