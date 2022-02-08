Двое учителей из разных киевских школ попали в скандал в декабре 2021 года, после чего в учебных заведениях начали проверку.

В киевских школах учителя потеряли работу из-за нарушения языкового закона и своего отношения к детям. Они отказывались использовать украинский язык и оскорбляли учеников.

Об этом сообщили на сайте Уполномоченного по защите государственного языка.

Двое учителей из разных киевских школ попали в скандал в декабре 2021 года, после чего в учебных заведениях начали проверку. В одном случае учительница уволилась сама, в другом – преподавателя уволили.

В лицее №303 учительница немецкого языка возмутилась из-за просьбы ученика общаться на украинском. Она заявила – гордится тем, что является русской, а не украинкой. Преподавательнице объявили выговор. Женщина признала свою вину и приняла решение об уходе по собственному желанию.



В школе №152 учитель истории на перемене "воспитывал" учеников угрозами. Учитель кричал детям на русском языке, что они "козлы долбаные" и угрожал выбить их мозги. Учителю истории также был объявлен выговор и он был уволен с работы.

Напомним, что маму попросили не приводить ребенка на уроки, детали скандального случая.

Как сообщала Politeka, в Киеве учительница увольняется после языкового скандала, видео.

Также Politeka писала, что двухлетний малыш пришел из детсада с разрезанным языком, видео.