Как сообщают на сайте КП "Славутская ГБ", по словам директора больницы Леонида Радзивилюка, 7 число - это крайний срок выплаты зарплаты работникам в данной больнице.

Не получив средства от государства вовремя, руководству пришлось искать деньги для выплат.

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Согласно постановлению Кабмина "Некоторые вопросы оплаты труда медицинских работников заведений здравоохранения" от 12 января 2022 года №2, был установлен такой размер заработной платы работникам заведений здравоохранения:

  • врачам - не менее 20 тысяч гривен;
  • для должностей младших специалистов с медобразованием (сестры медицинские) не менее 13 500 гривен.

"Да, это позор, интересно договор все-таки подписали? И как на это отреагировало руководство над больницей (виновные).
А как раз руководство больницы разумно поступили, сохраняя штат специалистов!", "При нашей бесплатной медицине люди тоже берут кредиты чтобы вылечиться, ничего удивительного. Украина", "В г. Кропивницкий областные больницы тоже нерасчитались с медицинским персоналом по заработной плате, видимо это нередкие случаи к сожалению", - пишут пользователи сети в комментариях.

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Напомним, в Киеве медики вышли на протест из-за задержек по зарплате, фото: "Семьи недоедают".

Как сообщала Politeka, семьям в Украине придется отчитываться за доходы: кому именно и что это значит.

Также Politeka писала, что выплаты начались с 7 февраля: кто из детей старше 14 лет имеет право на тысячу грн. от государства.