На кадрах опубликованных в сети видно, как педагог с маской на подбородке ведет школьника за руку к передним партам возле стола учителя.

Мальчик в это время говориил: "Я ничего плохого не сделал!", сообщается на Facebook-странице "Х.Харьков".

Остальные школьники выкрикивали: "Она его пыталась душить!".

Учитель повышала голос на школьника и спрашивая, где он сидит, а затем прижала к парте, держа за плечи, склонилась над ним и продолжала "поучать".

Видео можно увидеть здесь.

"Когда я училась, мы даже некоторых учителей боялись.....хотя нас никто не бил. (А указка свистела над головами....) Учились, побаивались и уважали. А сейчас учителя боятся и детей и их родителей (чуть что прибегают и машут руками в школе)", " Ну не такой взрослый и ученик чтоб мог вывести учителя до такой степени! Класс 4 ! Можно отвести к директору , вызвать родителей, выставить за дверь. Есть дети которые действительно ужасно себя ведут и то такие мероприятия не применяется", - пишут в сети.

Напомним, что ученики устроили громкий беспорядок в школе: фото последствий

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