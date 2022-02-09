На кадрах опубликованных в сети видно, как педагог с маской на подбородке ведет школьника за руку к передним партам возле стола учителя.
Мальчик в это время говориил: "Я ничего плохого не сделал!", сообщается на Facebook-странице "Х.Харьков".
Остальные школьники выкрикивали: "Она его пыталась душить!".
Учитель повышала голос на школьника и спрашивая, где он сидит, а затем прижала к парте, держа за плечи, склонилась над ним и продолжала "поучать".
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Шоптенко из "Танців з зірками" срочно пришлось покинуть Украину: что произошло
Ушел из жизни легендарный музыкант, семья разбита горем: "Память о нем будет жить вечно"
"Немытый, голодный": друзья раскрыли печальные подробности последних дней жизни Куравлева
Самолет с туристами рухнул на землю и загорелся, никто не выжил: кадры трагедии
Видео можно увидеть здесь.
"Когда я училась, мы даже некоторых учителей боялись.....хотя нас никто не бил. (А указка свистела над головами....) Учились, побаивались и уважали. А сейчас учителя боятся и детей и их родителей (чуть что прибегают и машут руками в школе)", " Ну не такой взрослый и ученик чтоб мог вывести учителя до такой степени! Класс 4 ! Можно отвести к директору , вызвать родителей, выставить за дверь. Есть дети которые действительно ужасно себя ведут и то такие мероприятия не применяется", - пишут в сети.
Напомним, что ученики устроили громкий беспорядок в школе: фото последствий
Также Politeka сообщала, преподаватель поднял руку на ребенка, который нарушал дисциплину на уроке, видео