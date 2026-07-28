Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області можна отримати лише після реєстрації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області продовжують надавати в межах гуманітарних програм, які реалізують благодійні фонди, продовольчі банки та місцеві соціальні ініціативи, повідомляє Politeka.net.

Підтримка спрямована на найбільш соціально вразливі категорії населення. Скористатися нею можуть внутрішньо переміщені особи, люди літнього віку, громадяни з інвалідністю, багатодітні сім’ї, а також інші заявники, які відповідають вимогам конкретної програми.

Формат допомоги залежить від умов її реалізації. В одних громадах отримувачам передають продуктові набори, в інших організовують гаряче харчування. У деяких населених пунктах вага одного пакунка сягає 30 кілограмів, що дозволяє частково забезпечити сім’ї товарами першої необхідності на певний період.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області видають лише після попередньої реєстрації та підтвердження права на участь у програмі. Представники соціальної сфери зазначають, що чимало жителів досі не звертаються по таку підтримку через недостатню обізнаність про доступні можливості.

Наповнення гуманітарних пакунків залежить від обсягів поставок. Найчастіше до комплектів включають крупи, макаронні вироби, борошно, соняшникову олію, цукор, сіль, консерви, а також окремі засоби особистої гігієни. Такий набір дозволяє забезпечити базові побутові потреби.

Запаси формують за участю виробників, торговельних мереж і благодійників. Перед розподілом кожну партію перевіряють, щоб вона відповідала вимогам безпечності та належної якості. Організатори наголошують, що товари із простроченим терміном придатності до отримувачів не потрапляють, а контроль здійснюють на всіх етапах підготовки гуманітарних вантажів.

Координацію програм забезпечують благодійні організації у співпраці з громадами та соціальними службами. Актуальні графіки видачі, перелік необхідних документів і можливі зміни рекомендують відстежувати через офіційні інформаційні ресурси організаторів, щоб своєчасно отримати всю необхідну інформацію.

Джерело: 24 канал

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