Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому повʼязують зі збільшенням витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому можуть винести на розгляд виконавчого комітету міської ради після завершення громадського обговорення, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про можливе коригування вартості послуги з вивезення побутових відходів.

Ініціатором перегляду виступило ТОВ «ЕКОСТАЙЛ», яке подало до міської ради оновлені економічні розрахунки. У компанії пояснюють, що необхідність змін зумовлена істотним збільшенням виробничих витрат, насамперед на дизельне пальне, яке є однією з головних складових собівартості перевезення сміття.

За інформацією підприємства, чинна вартість уже не покриває фактичних витрат на надання послуги. Саме тому було підготовлено проєкт із новими показниками, який оприлюднили для ознайомлення жителів громади.

Якщо документ підтримають, для мешканців багатоквартирних будинків щомісячна плата становитиме 89,45 гривні на одну особу. Це на 2,22 гривні більше, ніж передбачає нинішній розрахунок.

Для приватного сектору пропонують встановити суму 93,70 гривні з людини. Порівняно з чинним показником вона збільшиться на 2,31 гривні, що становить близько 2,5%.

У компанії наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому пов'язане виключно зі зростанням витрат на забезпечення роботи спецтехніки. Найбільший вплив має подорожчання пального, без якого неможливо здійснювати регулярний збір та перевезення побутових відходів.

У міській раді зазначають, що матеріали з фінансовим обґрунтуванням перебувають у відкритому доступі. Після завершення обговорення їх розгляне виконавчий комітет, який і ухвалить остаточне рішення щодо можливого запровадження нових розцінок.

До моменту затвердження змін жителі сплачуватимуть за чинними умовами. Якщо рішення підтримають, міська влада окремо повідомить про дату набрання ним чинності та порядок застосування оновленої вартості.

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