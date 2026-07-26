Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 27 липня по 2 серпня вводять через планові роботи.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 27 липня по 2 серпня триватимуть за окремими адресами, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 27 липня по 2 серпня запроваджують у зв'язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Упродовж тижня фахівці виконуватимуть технічне обслуговування обладнання, заміну зношених елементів та інші роботи, необхідні для підвищення надійності й безперебійності електропостачання.

За інформацією пресслужби «Кіровоградобленерго», 27.07.2026 року у селі Розумівка не буде електрики. Роботи триватимуть з 09:00 до 18:00, а на час технічного обслуговування електромереж тимчасово буде припинене електропостачання за такими адресами:

пров. Мира — 2, 4

пров. Кам`яногірський — 2, 3, 8

Соборна — 1, 2, 6, 7, 12, 16

Центральна — 32, 34, 35, 37, 40, 46, 47, 48, 49, 50

Солов’їна — 39, 41, 45, 46, 47, 49

28.07.2026 року ремонтні бригади працюватимуть у селищі Підлісне. Планові відключення триватимуть із 09:00 до 18:00 та торкнуться мешканців низки вулиць, серед яких:

Лесі Українки — 44, 45, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Гната Юри — 1, 3, 9, 9а

Наступний етап запланований на 30.07.2026 року. Цього дня роботи виконуватимуть у населеному пункті Онуфріївка, де з 09:00 до 20:00 без електроенергії тимчасово залишиться частина будинків. Обмеження стосуватимуться окремих вулиці:

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 9а, 10а, 10в, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69

Крім того, 31.07.2026 року планові роботи продовжаться у селищі Павлиш. За графіком, відключення електроенергії триватимуть із 09:00 до 18:00. У цей час ремонтні бригади проводитимуть технічне обслуговування електромереж, через що без світла тимчасово залишаться окремі адреси:

Коцюбинського — 2а

пров. Коцюбинського — 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63.

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