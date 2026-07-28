Дефіцит продуктів в Хмельницькій області може стати реальністю у разі подальшого погіршення погодної ситуації.

Дефіцит продуктів в Хмельницькій області може стати одним із наслідків тривалої посухи та аномальної спеки, які цього літа завдають серйозних збитків аграрному сектору в багатьох країнах Європи, пише Politeka.net.

Фахівці попереджають про ризик скорочення врожаю овочевих культур і фінансові труднощі для виробників.

За даними AgroWeek, рекордно високі температури та нестача опадів негативно позначаються на розвитку рослин. Через несприятливі погодні умови овочі повільніше ростуть, а процес формування плодів проходить із порушеннями, що знижує очікувану врожайність.

Щоб зберегти посіви, господарства збільшують витрати на полив та додаткові агротехнічні роботи. Проте обмежені запаси води й недостатня ефективність традиційних систем зрошення не дозволяють повністю компенсувати наслідки тривалої спеки. Це призводить до зростання собівартості вирощування.

Експерти зазначають, що дефіцит продуктів в Хмельницькій області може стати реальністю у разі подальшого погіршення погодної ситуації. Скорочення обсягів виробництва здатне вплинути на наповнення ринку, а також створити передумови для підвищення вартості окремих видів овочевої продукції.

Особливо складною ситуація може виявитися для малих і середніх фермерських господарств. Зменшення доходів ускладнює покриття витрат на насіння, добрива, техніку та оплату праці. У деяких випадках це створює ризик згортання діяльності.

Для зниження негативного впливу спеціалісти рекомендують ширше впроваджувати посухостійкі сорти, модернізувати системи крапельного поливу, використовувати сучасні технології моніторингу стану ґрунтів і погодних умов. Важливу роль також можуть відіграти державні програми підтримки, страхування врожаю та інвестиції у розвиток водної інфраструктури, що допоможе підвищити стійкість аграрної галузі до кліматичних змін.

Джерело: agroweek

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