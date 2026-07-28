Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області може стати доступнішим.

Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області залишається доступним завдяки пропозиціям від власників помешкань, а також державній програмі, яка передбачає забезпечення переселенців будинками у сільській місцевості, повідомляє Politeka.net.

Серед актуальних варіантів є приватний будинок у Шептицькому. Оселя має дві-три кімнати, санвузол, ванну, пральну машину та необхідні побутові зручності. Господарі готові прийняти двох людей на тривалий період і не заперечують проти проживання разом із домашніми тваринами.

Ще одну пропозицію розмістили у селі Желдець. Майбутній мешканці пропонують будинок із чотирма кімнатами, кухнею, газопостачанням і водою. Санвузол облаштований на подвір’ї, а користування помешканням не потребує орендної плати.

Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області може стати доступнішим і завдяки новому експериментальному проєкту уряду. Ініціатива передбачає придбання будинків у селах та селищах для подальшої передачі внутрішньо переміщеним особам у безоплатне користування.

Скористатися програмою можуть громадяни, які залишили території активних бойових дій або тимчасово окуповані регіони, не мають придатної оселі у безпечних областях і не отримували компенсації за втрачене майно. Для участі необхідно подати заяву разом із пакетом документів через орган місцевого самоврядування або електронний сервіс Пенсійного фонду.

Після придбання нерухомості громада оформлює її у комунальну власність. Надалі з отримувачами укладають договір безоплатного користування строком до трьох років із можливістю продовження, якщо для цього будуть законні підстави.

Перед переїздом фахівці радять уважно перевіряти умови проживання, перелік необхідних документів і актуальність оголошення. Перелік доступних варіантів регулярно оновлюється, тому звертатися рекомендують без зволікань.

Джерело: Допомагай, Право на захист

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