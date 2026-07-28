Дефіцит продуктів в Вінницькій області може посилитися через певні обставини.

Дефіцит продуктів в Вінницькій області може стати одним із наслідків скорочення використання азотних добрив, адже аграрії вже повідомляють про проблеми із забезпеченням господарств і прогнозують нижчу врожайність.

Фермери зазначають, що цього сезону вартість азотних добрив зросла більш ніж на 10%. Крім того, навесні на ринку виникла тимчасова нестача, через яку окремі господарства не могли вчасно придбати необхідні ресурси для підживлення посівів.

За словами агрономів, саме азот є ключовим елементом для розвитку рослин. Його дефіцит уповільнює ріст культур, погіршує фотосинтез і безпосередньо впливає на майбутній урожай. Повноцінної альтернативи таким добривам наразі немає.

Експерти підрахували, що застосування азотних добрив у деяких господарствах скоротилося на 20–30% порівняно з минулим роком. Якщо тенденція збережеться, дефіцит продуктів в Вінницькій області може посилитися через менший обсяг зібраного зерна та олійних культур, що також вплине на ціни.

Серед причин ситуації фахівці називають скорочення внутрішнього виробництва, проблеми з електропостачанням, високі ціни на природний газ, наслідки російських атак, а також складнощі з логістикою. Додатковий тиск створюють витрати на пальне й можливе подорожчання залізничних перевезень.

За оцінками представників аграрної галузі, цьогоріч урожайність зернових може знизитися на 15–20%. Це означає не лише менші обсяги експорту, а й скорочення бюджетних надходжень та доходів виробників.

Для стабілізації ринку профільні експерти пропонують тимчасово скасувати мито на імпорт азотних добрив, переглянути акцизну політику щодо дизельного пального для сільського господарства та розширити можливості постачання необхідної продукції в Україну.

Джерело: agronews

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Вінницькій області: що саме відбувається на ринку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: як шукати для себе домівку.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: городянам розповіли про ключові зміни у транспорті.