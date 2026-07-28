Подорожчання проїзду в Хмельницькому відбулося через витрати.

Подорожчання проїзду в Хмельницькому офіційно діє з 20 липня після набуття чинності рішення міської влади про перегляд вартості перевезень у громадському транспорті, повідомляє Politeka.net.

Відтепер пасажири оплачують поїздки за оновленими тарифами.

Відповідне рішення раніше затвердила міська влада.

Його ухвалили після аналізу економічної ситуації у транспортній галузі. У міській адміністрації зазначили, що попередні розцінки тривалий час залишалися без змін, однак зростання витрат змусило переглянути їх.

Згідно з новими правилами, поїздка автобусом або маршрутним таксі коштує 20 гривень. Для тролейбусів встановили окрему ціну — 14 гривень за одного пасажира.

У мерії пояснили, що основними причинами коригування стали подорожчання пального, електроенергії, запасних деталей, ремонту техніки та її обслуговування. Саме ці чинники суттєво вплинули на собівартість перевезень.

Подорожчання проїзду в Хмельницькому водночас не зробило місто лідером за рівнем транспортних тарифів серед обласних центрів України. У деяких регіонах країни пасажири вже сплачують за автобусні маршрути від 22 до 25 гривень, а окремі ціни на електротранспорт ще вищі.

Заступник міського голови Микола Ваврищук наголосив, що місцева влада намагалася максимально довго зберігати попередню вартість. Проте через збільшення виробничих витрат ухвалення нового рішення стало необхідним.

Оновлені тарифи вже застосовують на всіх міських маршрутах. Очікується, що додаткові надходження дадуть змогу підтримувати стабільну роботу перевізників, ремонтувати рухомий склад, модернізувати технічне оснащення та забезпечувати регулярне транспортне сполучення.

Жителям радять враховувати нові розцінки під час планування щоденних витрат, а актуальну інформацію щодо роботи маршрутів відстежувати через офіційні ресурси міської ради.

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