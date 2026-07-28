Подорожчання продуктів у Житомирській області залишається помітною тенденцією наприкінці липня. За останній місяць зросли середні ціни на молоко, яблука українського виробництва та свинячі ребра, пише Politeka.net.

Найбільший стрибок вартості зафіксовано у фруктовому сегменті.

За результатами моніторингу торговельних мереж, молоко «Простонаше» 1% жирності у пакуванні 900 мл зараз продається в середньому за 68 гривень. Наприкінці червня аналогічний товар коштував 65 гривень, тому приріст становив 3 гривні. Протягом липня вартість тимчасово знижувалася до 56 гривень, однак у другій половині місяця повернулася до попереднього рівня.

Подорожчання продуктів у Житомирській області найбільше позначилося на яблуках українського походження. Середня ціна кілограма досягла 64,99 гривні. Для порівняння, місяць тому показник становив 47,13 гривні. Таким чином, зростання склало 17,86 гривні. У червні середня вартість у торговельних мережах була ще нижчою — 44,96 гривні, що свідчить про відчутне сезонне підвищення.

Менш помітна зміна відбулася на ринку свинини. Середня ціна ребер піднялася до 231,47 гривні за кілограм проти 229,63 гривні наприкінці червня. Приріст становив 1,83 гривні. У різних супермаркетах товар пропонують за різною вартістю: в Auchan — 215,90 гривні, у Novus — 239 гривень, а в Megamarket — 239,50 гривні.

Аналітики пояснюють зміну цін сезонними чинниками, коливаннями попиту, витратами на транспортування та закупівельною вартістю продукції. Для фруктів додатковим фактором виступає скорочення запасів попереднього врожаю перед масовим надходженням нового.

Експерти рекомендують покупцям порівнювати пропозиції різних торговельних мереж, адже різниця у вартості окремих позицій може бути суттєвою. Такий підхід дозволяє обрати найвигідніший варіант і частково зменшити витрати на щоденні покупки.

Джерело: Мінфін

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