Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області можуть бути виплачені при відповідності до критеріїв відбору, повідомляє Politeka.net.

Не всі українські пенсіонери можуть розраховувати на вікові надбавки до пенсії. Частина громадян, попри досягнення пенсійного віку, не має права на такі доплати, оскільки вони не передбачені чинним законодавством. Як повідомляє Politeka.net.

У ПФУ наголошують, що додаткові кошти нараховуються не за роком народження чи тривалістю отримання пенсії, а виключно після досягнення певного віку. Саме тому українці, яким ще не виповнилося 70 років, не можуть претендувати на відповідну доплату.

Наразі законодавством передбачено три вікові категорії одержувачів таких доплат. Пенсіонери віком від 70 до 74 років можуть отримувати щомісячну надбавку у розмірі 300 гривень. Для громадян віком від 75 до 79 років розмір доплати становить 456 гривень, а українцям, які досягли 80-річного віку, виплачують 570 гривень щомісяця.

У Пенсійному фонді пояснюють, що надбавка призначається не з початку календарного місяця, а безпосередньо з дня народження пенсіонера. Через це у перший місяць після досягнення відповідного віку сума виплати може бути меншою за встановлений розмір.

Для прикладу, якщо пенсіонер святкує день народження 1 числа місяця, він отримає повну суму вікової надбавки разом із пенсією. Якщо ж відповідний вік виповнився, наприклад, 20 числа, то доплата буде нарахована лише за дні, що залишилися до завершення місяця.

Водночас українці віком від 60 до 69 років не мають права на таку вікову доплату. Законодавство не передбачає для цієї категорії пенсіонерів жодних аналогічних надбавок, незалежно від трудового стажу чи інших обставин.

Ще одна важлива умова стосується розміру пенсійної виплати. У Пенсійному фонді зазначають, що право на вікову доплату у Кіровоградській області мають лише ті пенсіонери, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні. Якщо пенсія є більшою за встановлений поріг, підтримка не призначається.

Також у ПФУ звертають увагу, що вікові доплати не підсумовуються. Після переходу до наступної вікової категорії пенсіонеру не додають нову виплату до попередньої, а встановлюють лише один, вищий за розміром, вид доплати відповідно до його віку.

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