Подорожчання продуктів у Черкаській області триває, адже за останній місяць зросли середні ціни на живого коропа, варену ковбасу та маргарин, пише Politeka.net.

Найвідчутніше подорожчала риба, тоді як м'ясна й молочна продукція також демонструють стійку висхідну динаміку.

За даними цінового моніторингу, середня вартість живого коропа досягла 299,50 гривні за кілограм. Наприкінці червня цей показник становив 265 гривень. Таким чином, приріст за місяць склав 34,5 гривні. Майже весь липень ціна залишалася стабільною, однак із 24 числа відбулося різке підвищення, після чого новий рівень зберігся до кінця звітного періоду.

Подорожчання продуктів у Черкаській області позначилося й на вареній ковбасі. Середня ціна кілограма продукції «Алан Лікарська» піднялася до 506,08 гривні, що на 31,75 гривні більше, ніж місяць тому. Залежно від торговельної мережі вартість суттєво відрізняється: в Auchan товар продають за 456,90 гривні, у Metro — за 491,40, у Novus — за 529 гривень, а в Megamarket — за 547 гривень.

Зміни торкнулися й маргарину «Щедро Вершковий особливий» 72,5%. Середній показник зріс із 41,36 до 45,36 гривні за упаковку вагою 250 грамів. Загалом приріст за місяць становив 4 гривні. Попри незначне здешевлення в окремі дні липня, наприкінці місяця вартість знову повернулася до вищих значень.

Експерти зазначають, що на формування цін впливають сезонні фактори, логістичні витрати, закупівельна вартість сировини та загальна ситуація на продовольчому ринку. Для рибної продукції важливу роль також відіграють витрати на транспортування й умови вирощування.

Фахівці радять споживачам стежити за акційними пропозиціями торговельних мереж, адже різниця у вартості однакових товарів може бути досить відчутною. Це дозволяє частково компенсувати вплив цінових змін на сімейний бюджет.

Джерело: Мінфін

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