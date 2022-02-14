Ближайшая неделя окажется особенно удачной для тех, кто не будет сидеть сложа руки и ждать у моря погоды. Наступает благоприятный период для избавления от вредных привычек и улучшений в личной жизни.
Об этом сообщает ТСН.
Близнецы
В конце зимы вам стоит прислушаться к советам самых близких друзей – они окажутся очень полезными. Вам нужно уметь отличить искренность от тонкой манипуляции. Нельзя выяснять отношения с родными и близкими людьми. Может быть затяжной конфликт.
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Стрельцы
Звонок от некогда любимого человека откроет серьезные перспективы в личной жизни. Все, что нужно сделать для этого представителям знака, так это пойти на встречу своему однокласснику или однокурснику. Рекомендуется не предаваться негативным воспоминаниям. Есть риск упустить радости и неправильно расставить приоритеты.
Тельцы
Тельцам – преимущественно тем, кто недавно поссорился с близким человеком, ждет долгожданное примирение. Обе стороны конфликта будут стремиться наладить отношения, и им это удастся. Не бойтесь дать второй шанс, так как вас ждет счастливое продолжение.
Напомним, что трем знакам Зодиака февраль принесет важные перемены: кому повезет в карьере, а кому в любви.
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