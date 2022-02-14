Родные пропавшего даже не предполагают, где он может находиться. О судьбе Василия Ханевича неизвестно уже 2 недели.

В Польше в городе Познань пропал 41-летний житель Тернопольской области Василий Ханевич. В последний раз его видели, когда он общался с полицейскими. Судьба мужчины неизвестна с 26 января.

Как рассказал сын Василия изданию "Телеграф", на вокзале якобы были обнаружены вещи заробитчанина, но самого его поблизости не было.

Знакомые мужчины, с которыми он находился в Польше, рассказали, что в последний раз его видели вечером 25 января, когда к нему приезжали полицейские.

"Мы точно не знаем, что случилось. Его знакомые рассказывают, что 25 января он был в неадекватном состоянии. Кто-то вызвал полицию. В отделение его якобы не везли, по крайней мере, так говорят мужчины, которые были там. Но после общения с полицией его уже никто не видел, — рассказал сын пропавшего Василия Ханевича.

Через сутки 26 января его дорожную сумку нашли почти в 400 км от Познани в Катовице. Родные пропавшего даже не предполагают, где он может находиться. О судьбе Василия Ханевича неизвестно уже 2 недели.

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