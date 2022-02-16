В Украину придут сильные осадки, которые вместе с оттепелью принесут с собой опасность выхода рек из берегов в отдельных районах страны.

Предупреждением об изменении гидрологической ситуации поделились в своем Телеграм-канале спасатели ГСЧС.

Ожидается, что в четверг, 17 февраля, в Украине сохранится тенденция к потеплению. Так, температура днем в среднем по стране достигнет +4…+9 градусов. Ночью сохранятся более низкие температуры – от -1 до +4 градусов.

Теплее всего будет на юге страны, где днем воздух прогреется до +10…+13 градусов.

В большинстве областей Украины, за исключением Запорожской, Николаевской и Херсонской, а также оккупированного Крыма, в четверг пройдут дожди. Причем на западе, севере и в центре осадки будут достаточно обильными.

Из-за дождей и оттепели в западных областях может сложиться опасная ситуация, предупреждают в ГСЧС. Так, на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровня воды на 0,2 - 0,7 м, а также ледоход. При этом отмечается, что негативных последствий не ожидается.

Кроме того, повышение уровня воды ожидается и в реках на Закарпатье. В нижнем течении Боржавы уровень воды может повыситься на 2 м, из-за чего река выйдет из берегов. В связи с этим вводится І уровень опасности – желтый.

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