Предупреждением об изменении гидрологической ситуации поделились в своем Телеграм-канале спасатели ГСЧС.
Ожидается, что в четверг, 17 февраля, в Украине сохранится тенденция к потеплению. Так, температура днем в среднем по стране достигнет +4…+9 градусов. Ночью сохранятся более низкие температуры – от -1 до +4 градусов.
Теплее всего будет на юге страны, где днем воздух прогреется до +10…+13 градусов.
В большинстве областей Украины, за исключением Запорожской, Николаевской и Херсонской, а также оккупированного Крыма, в четверг пройдут дожди. Причем на западе, севере и в центре осадки будут достаточно обильными.
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Из-за дождей и оттепели в западных областях может сложиться опасная ситуация, предупреждают в ГСЧС. Так, на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровня воды на 0,2 - 0,7 м, а также ледоход. При этом отмечается, что негативных последствий не ожидается.
Кроме того, повышение уровня воды ожидается и в реках на Закарпатье. В нижнем течении Боржавы уровень воды может повыситься на 2 м, из-за чего река выйдет из берегов. В связи с этим вводится І уровень опасности – желтый.
Напомним, в Днепре детей заметили на тающем льду, несмотря на предупреждения.
Как сообщала Politeka, дожди с мокрым снегом и солнце разделят Украину.
Также Politeka писала, что харьковчане жалуются на смог и неприятный запах в городе.