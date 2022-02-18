Как сообщается на Facebook-странице полиции Ровенской области, к поискам девочки привлекли правоохранителей, спецназ и местных жителей, также в запустили дрон.
Так, Яна Гамарц, 2013 года рождения, 17 февраля после уроков не вернулась домой.
Вечером, около 17:00 ее мать обратилась в полицию. Телефона у ребенка с собой не было.
Малышка в день исчезновения была одета в красную куртку, белую шапку и черные штаны.
Рост у Яны примерно 120 сантиметров.
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Всех, у кого есть какая-либо информация о Яне, просят сообщить по указанным номерам телефонов: 03634-2-54-01, 068-853-5391. Или 102.
В Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки.
Полиции призывает родителей не оставлять детей без присмотра взрослых, поскольку иногда это может иметь трагические последствия.
Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.
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