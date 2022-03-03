Украинская вокзальная компания ищет волонтеров и просто неравнодушных людей. Поезда курсируют непрерывно, рук не хватает, поэтому очень необходима помощь.
Об этом 3 марта сообщили в "Укрзалізниці".
Что нужно делать?
- Заклеить окна на всех действующих вокзалах Украины для минимизации ран острыми обломками в случае взрывов. В условиях взрывов и стрельбы стеклянные окна могут представлять дополнительную опасность. Нужны волонтеры, которые могут заклеить стеклянные окна на вокзалах. Внимание, нужно будет выполнить работы на высоте, ведь в некоторых помещениях вокзалов высота потолков может достигать 10 метров.
- На всех действующих вокзалах страны нужно подготовить и расклеить инструкции по действиям граждан при взрывах. Здесь не нужно объяснять ничего.
- Привозить и загружать в поезд питьевую воду и еду на железнодорожных станциях: Ивано-Франковск, Черновцы, Ужгород, Львов, Ковель, Одесса, Запорожье, Лиман, Константиновка, Днепр, Кривой Рог, Киев, Харьков, Хмельницкий, Бердичев и Винница.
Пожалуйста, все, кто может помочь железной дороге — обращайтесь к координаторам УЗ по телефонам:
+38(097)307-79-08 Наталья;
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Оккупанты несут огромные потери: в Генштабе сообщили число уничтоженной живой силы и техники врага
Продюсер "Орла и решки" отомстила Баскову и Газманову, слив личные данные: "Их реальные номера"
Ведущая "1+1" Падалко поделилась особенным кадром с мужем: "Наше последнее фото перед..."
Самая богатая певица Украины изменилась до неузнаваемости и удивила заявлением: «Мне нужен…»
+38(097)851-10-71 Елена.
Напомним, если исчезнет мобильная связь: чем пользоваться населению и что делать в первую очередь.
Как сообщала Politeka, полиция просит сообщать о подозрительных людях.
Также Politeka писала, прозвучала сирена: спасатели рассказали украинцам, как действовать в чрезвычайной ситуации.