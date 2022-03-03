Практически на всех пропускных пунктах Западной Украины исчезли очереди
О том, что перед пунктами пропуска с сопредельными государствами, для выезда из Украины, на 09 часов утра этого четверга, 3-го февраля, не наблюдалось почти никаких скоплений людей и машин, на своей странице в соцсети Facebook, информирует
На Польшу:
- "Ягодин" - 0 авто и 0 пешеходов;
- "Устилуг" - 0 авто и 0 пешеходов;
- "Угринов" - 0 авто и 0 пешеходов;
- "Рава-Русская" - 0 авто и 0 пешеходов;
- "Грушев" - 0 авто и 50 пешеходов;
- "Смельница" - 0 авто и 0 пешеходов;
- "Краковец" - 0 авто и 30 пешеходов;
- "Шегини" - 0 авто и 0 пешеходов.
На Словацкую Республику:
- "Малый Березный" - 0 авто и 0 пешеходов;
- "Ужгород" - 0 авто и 0 пешеходов.
- "Малые Селменцы" - только 20 пешеходов.
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На Венгрию:
- "Тиса" - 0 авто(пешеходов не пропускают);
- "Звоночная" - 0 авто и 0 пешеходов;
- "Косино" - 0 авто и 0 пешеходов;
- "Лужанка" - 0 авто и 0 пешеходов;
- "Вилок" - 0 авто и 0 пешеходов.
На Румынию:
- "Дьяково" - 0 авто и 0 пешеходов;
- "Солотвино" - 0 авто и 0 пешеходов;
- "Порубное" - 0 авто и 0 пешеходов.
На Молдову:
- "Мамалыга" - 0 авто и 0 пешеходов;
- "Кельменцы" - 0 авто и 0 пешеходов;
- "Россошани" - 0 авто и 0 пешеходов;
- "Сокиряне" - 0 авто и 0 пешеходов.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что компании, принадлежащие Ахметову, приобрели и завозят из Европы гумпомощь пострадавшим от войны.
Также ранее мы информировали о том, что жители Приморска выгнали из города оккупантов.
А до этого наш портал сообщали о том, что российские оккупационные силы в панике меняют свою тактику.