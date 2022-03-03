Все кто желает, могут покинуть Украину без трудностей.

Практически на всех пропускных пунктах Западной Украины исчезли очереди

О том, что перед пунктами пропуска с сопредельными государствами, для выезда из Украины, на 09 часов утра этого четверга, 3-го февраля, не наблюдалось почти никаких скоплений людей и машин, на своей странице в соцсети Facebook, информирует Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

На Польшу:

"Ягодин" - 0 авто и 0 пешеходов;

"Устилуг" - 0 авто и 0 пешеходов;

"Угринов" - 0 авто и 0 пешеходов;

"Рава-Русская" - 0 авто и 0 пешеходов;

"Грушев" - 0 авто и 50 пешеходов;

"Смельница" - 0 авто и 0 пешеходов;

"Краковец" - 0 авто и 30 пешеходов;

"Шегини" - 0 авто и 0 пешеходов.

На Словацкую Республику:

"Малый Березный" - 0 авто и 0 пешеходов;

"Ужгород" - 0 авто и 0 пешеходов.

"Малые Селменцы" - только 20 пешеходов.

На Венгрию:

"Тиса" - 0 авто(пешеходов не пропускают);

"Звоночная" - 0 авто и 0 пешеходов;

"Косино" - 0 авто и 0 пешеходов;

"Лужанка" - 0 авто и 0 пешеходов;

"Вилок" - 0 авто и 0 пешеходов.

На Румынию:

"Дьяково" - 0 авто и 0 пешеходов;

"Солотвино" - 0 авто и 0 пешеходов;

"Порубное" - 0 авто и 0 пешеходов.

На Молдову:

"Мамалыга" - 0 авто и 0 пешеходов;

"Кельменцы" - 0 авто и 0 пешеходов;

"Россошани" - 0 авто и 0 пешеходов;

"Сокиряне" - 0 авто и 0 пешеходов.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что компании, принадлежащие Ахметову, приобрели и завозят из Европы гумпомощь пострадавшим от войны.

Также ранее мы информировали о том, что жители Приморска выгнали из города оккупантов.

А до этого наш портал сообщали о том, что российские оккупационные силы в панике меняют свою тактику.