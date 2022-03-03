Практически на всех пропускных пунктах Западной Украины исчезли очереди

О том, что перед пунктами пропуска с сопредельными государствами, для выезда из Украины, на 09 часов утра этого четверга, 3-го февраля, не наблюдалось почти никаких скоплений людей и машин, на своей странице в соцсети Facebook, информирует Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

На Польшу:

  • "Ягодин" - 0 авто и 0 пешеходов;
  • "Устилуг" - 0 авто и 0 пешеходов;
  • "Угринов" - 0 авто и 0 пешеходов;
  • "Рава-Русская" - 0 авто и 0 пешеходов;
  • "Грушев" - 0 авто и 50 пешеходов;
  • "Смельница" - 0 авто и 0 пешеходов;
  • "Краковец" - 0 авто и 30 пешеходов;
  • "Шегини" - 0 авто и 0 пешеходов.

На Словацкую Республику:

  • "Малый Березный" - 0 авто и 0 пешеходов;
  • "Ужгород" - 0 авто и 0 пешеходов.
  • "Малые Селменцы" - только 20 пешеходов.

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На Венгрию:

  • "Тиса" - 0 авто(пешеходов не пропускают);
  • "Звоночная" - 0 авто и 0 пешеходов;
  • "Косино" - 0 авто и 0 пешеходов;
  • "Лужанка" - 0 авто и 0 пешеходов;
  • "Вилок" - 0 авто и 0 пешеходов.

На Румынию:

  • "Дьяково" - 0 авто и 0 пешеходов;
  • "Солотвино" - 0 авто и 0 пешеходов;
  • "Порубное" - 0 авто и 0 пешеходов.

На Молдову:

  • "Мамалыга" - 0 авто и 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" - 0 авто и 0 пешеходов;
  • "Россошани" - 0 авто и 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" - 0 авто и 0 пешеходов.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что компании, принадлежащие Ахметову, приобрели и завозят из Европы гумпомощь пострадавшим от войны.

Также ранее мы информировали о том, что жители Приморска выгнали из города оккупантов.

А до этого наш портал сообщали о том, что российские оккупационные силы в панике меняют свою тактику.