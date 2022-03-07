Российская актриса Лия Ахеджакова неоднократно поддерживала Украину. Актриса рассказала, что увидев то, что сейчас происходит в Харькове, ей становится плохо. Оказывается, много лет назад она жила в этом украинском городе вместе с бабушкой и дедушкой.

Свои мысли о войне в Украине Ахеджакова озвучила в новом выпуске специального формата "Скажи Гордеевой".

Она уверена, что украинцы еще долгое время не простят россиян, которые согласились с политикой Кремля или же побоялись ей противостоять. Вторжение РФ в Украину не простит и сама актриса.

"При моей жизни точно не простят. И я никогда не прощу. С Германией это было 80 лет. Ненависть к нам будет", – отметила артистка.

Ахеджакова также призвала всех российских деятелей культуры не молчать и поддержать Украину.

"Люди, не молчите. Все равно нам хана", – добавила Лия Ахеджакова.

Напомним, Ахеджакова разнесла решение о признании "Л/ДНР".

Как сообщала Politeka, Лию Ахеджакову выписали из больницы, появились подробности.

Также Politeka писала, что беда настигла Лию Ахеджакову.