Российский журналист и телеведущий Александр Невзоров отметил в одном из изданий, что в последнее время пропаганда рф перестала, наконец, скромничать и уже почти открыто заявляет, что конечной целью является даже не вся Украина, а весь мир.

По его мнению, путин – глубоко кабинетное существо. Он никогда не видел войну, не осязал ее гарь и слизь, он не знает ее запаха и не слышал ее вопля. Он понятия не имеет о войне. Как и Шойгу, как и все, кто сегодня с циркулями потеют над картой Украины. путин никогда по кускам обгорелый мальчишеский труп из сбитого БТРа не доставал.

Публицист добавил, что из-за этого путин и не хочет ее заканчивать в отличие от тех людей, которые знают и видели, что такое война.

"Возможно, пара ночей в Мариуполе или Харькове под собственными же ракетами стали бы исцеляющими для путина. Но он предпочитает приятное кремлевское неведение, державные галлюцинации, бункер и хор холуев", - заявил с горечью Невзоров.

Напомним, российский журналист Невзоров подбодрил Данилко после скандала.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, когда Путин потеряет поддержку в Кремле.

Также Politeka писала, что Невзоров посоветовал, как приструнить "ДНР" и "ЛНР".