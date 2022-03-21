Ада Роговцева назвала путина дьяволом, так как нормальный человек не может отдавать приказы убивать мирное население Украины и уничтожать инфраструктуру

"Путина признали преступником. Преступник руководит Россией, которая когда-то была великой, а теперь – государство-преступник. И еще угрожает миру ядерным оружием! Это не человек! Люди так не могут ни думать, ни чувствовать, ни действовать. Это дьявол", – сказала актриса.

Она добавила, что россияне не хотят верить в войну в Украине, потому что все они зазомбированы. Кроме того, Роговцева пожаловалась на своих российских коллег по фильму "Адмирал", которые ни разу ей не позвонили и не спросили, что на самом деле происходит в Украине.

"Они почему-то решили, что мы – их враги и что мы какие-то звери. Я не могу понять, что они думают о таких простых, честных, добрых людях, как украинцы. Как это можно: что-то придумать, а потом людей уничтожать за свои придумки?" - добавила актриса.

Напомним, ранее Ада Роговцева рассказала, как помогает нашим защитникам