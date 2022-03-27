Как известно, поселок стал историческим для Украины, ведь уже 11 раз там украинцы успешно отбили все атаки оккупантов.

В Черниговской области скоро может появиться своя Чернобаевка. Как пишет Politeka.net, сегодня утром председатель черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал о том, как в Чериноговской области может появиться своя Чернобаевка.

Как известно, поселок стал историческим для Украины, ведь уже 11 раз там украинцы успешно отбили все атаки оккупантов.

«Каждая уважающая себя область должна иметь свою Чернобаевку. Черниговщина большая, поэтому я видел здесь по крайней мере две. Надеюсь, что скоро их будет еще больше. Враг тупой и продолжает нести большие потери на Черниговщине.

Спасибо за это утро Богу и Вооруженным Силам Украины! До города Чернигов. Черниговцы, держитесь! Мы делаем все, что нужно для того, чтобы в городе были еда и лекарства» - говорит Чаус в обращении.

«Мы работаем. С холодной головой каждый делает свое дело. В Чернигове ночь относительно спокойная. Продолжаются обстрелы по тем же объектам, что и вчера. Потому, черниговцы, сегодня мы никуда не ходим и не ездим.

Хочу поблагодарить волонтеров. Мы с вами на связи и я лично знаю, какое большое бремя, какую большую работу вы взяли на себя и выполняете. И я уверен, что без вас, волонтеры, в Чернигове было бы все гораздо хуже» - говорил ранее Чаус в обращении.

Напомним, три летающих объекта врага сбили над Одесчиной: военные выдали детали.

Как сообщала Politeka, штурм Одессы обернулся для оккупантов настоящим кошмаром.

Напомним, в Генштабе ВСУ объявили потери оккупантов за месяц, цифры зашкаливают.