Отвечать за выполнение распоряжения следует, в частности, местным военным администрациям и органам местного самоуправления.

Как пишет Politeka.net, в Донецкой области запретили продавать алкоголь. Об этом сообщил губернатор Павел Кириленко на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По данным Павла Кириленко, запрет введен на время военного положения. Соответствующее распоряжение подписал начальник штаба – первый заместитель Командующего объединенных сил бригадный генерал Анатолий Шевченко.

«Запрет продажи алкоголя поможет улучшить состояние общественной безопасности и порядка в области. Это важный элемент противостояния врагу. Прошу всех отнестись с пониманием. Алкоголь сейчас – это неоправданный риск для каждого отдельного человека и общества в целом» - обратился к местным жителям Кириленко.

Также известно, что отвечать за выполнение распоряжения следует, в частности, местным военным администрациям и органам местного самоуправления.

Алексей Арестович рассказал о ситуации на фронте во время брифинга.

"Общая военно-политическая обстановка вокруг Украины контролируется руководством Украины и руководителями вооруженных сил и других сил обороны. Главная новость на сегодня является в том, что противник никак не может начать наступательную операцию по окружению нашей группировки в зоне ООС.

Пока что он наносит ракетные и артиллерийские удары, что может свидетельствовать о неполной его готовности действовать на земле. Так что наш прогноз на сегодняшний день осторожно оптимистичный. Хотя там еще могут быть тяжелые бои", - сказал Арестович.

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