Искусственный интеллект поможет найти и установить причастных к ограблениям и убийствам в Ирпене, Буче и других городах Украины.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Так, в своем телеграм-канале Федоров опубликовал фото одного из российских военных, который был замечен в почтовой службе в момент отправки награбленного в Украине скарба.

"На фото офицер спецназа армии рф Артем Лазарев, который отправляет награбленное своей семье. Они грабили и убивали мирных людей в Буче, Ирпене, Гостомеле... и после этого все награбленное отправляли своим семьям. Их лица зафиксировала камера в офисе службы доставки в Беларуси. Большинство этих убийц уже найдены благодаря искусственному интеллекту", - заверил Федоров.

Министр также заверил, что еще сотни фотографий и видео с лицами сейчас в обработке.

"Будет найден каждый, кто убивал ни в чем невинных украинцев у нас дома" - подчеркнул Федоров.

Кроме того, министр обратился к жителям Киевской области (Бучи, Ирпеня, Гостомеля и др.) с просьбой присылать на @ruskie_vbyvtsi фото/видео убийц российской армии.

«Поднимайте камеры наблюдения, которые успели запечатлеть их лица, поднимите видео и фото, которые удалось сделать. Мы никогда этого не простим. Технологии позволят найти каждого», - подчеркнул Федоров.

Добавим, что ранее белорусские СМИ сообщили, что российские оккупанты штурмуют курьерские доставки Беларуси, чтобы отправить домой награбленное.

"Сейчас оккупанты находятся в отделении Российской службы экспресс-доставки СДЭК в Мозыре и оформляют доставку вещей.

В Хойниках солдаты заходили на почту и спрашивали о возможности отправки международных посылок – мобильных телефонов, других вещей", — сообщали СМИ.

Более того, оккупантам-мародерам уже начали поступать звонки от неизвестных, которые предупреждают их о неизбежной ответственности за военные преступления.

В частности, военный РФ Николай Степанов отправил себе на родину 140 кг запчастей и кондиционеров, награбленных в Украине.

"Тебе смерть звонит", - заверил незнакомец российского военного преступника.

Напомним, в Беларуси вновь заметили колонны военной техники.

Тем временем Владимир Зеленский предупредил Россию об усилении санкций.

Также сообщалось, что штурм россиян на Луганщине провалился.