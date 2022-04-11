Джулиан Леннон нарушил свою давнюю клятву никогда не выполнять самую известную сольную песню своего отца «Imagine» во время субботнего бенефиса для украинских беженцев, пишет The New York Post.
"Сегодня я впервые публично исполнил песню своего папы "Imagine", - написал 59-летний Леннон на YouTube. "Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся».
Сын певца и автора песен битла Джона Леннона представил кавер-версию оды своего отца мира в рамках кампании " Stand Up For Ukraine, глобальной кампании по сбору средств, которая транслируется из Варшавы, Польша.
«Я всегда говорил, что единственный раз, когда я когда-либо думал бы спеть «Imagine», был бы «конец мира», — написал Леннон.
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Но «война с Украиной – это невероятная трагедия», – пояснил он. "Как человек и как художник, я чувствовал себя обязанным ответить самым значимым образом, который мог".
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