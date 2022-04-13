Украинцев призывают быть внимательными и сразу сообщать о подобных случаях на номер 102.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о мошенниках, которые активизировались в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Нам стало известно о случаях, когда некоторые особи (людьми их трудно назвать) ходят по хатам на Киевщине и предлагают за деньги провести обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов, а также предоставляют услуги платного разминирования. При этом, лица представляются пиротехниками ГСЧС», - говорится в сообщении.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что не имеют отношения к подобным лицам.

«Заявляем, что наша Служба и наши подразделения не имеют никакого отношения к этим мошенникам и осуждают любые попытки нажиться на чужой беде! Все работы по разминированию выполняются нами бесплатно, согласно планов и в порядке очередности!"- подчеркнули в ГСЧС.

Украинцев призывают быть внимательными и сразу сообщать о подобных случаях на номер 102.

Добавим, что на официальном сайте ГСЧС заработала интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков.

Отныне можно ежедневно отслеживать детальную динамику работ по разминированию (количество выездов, площадь разминированных территорий и количество разминированных взрывоопасных предметов) в разрезе регионов.

Подать заявку о находке взрывоопасных предметов и отслеживать статус ее выполнения можно через страницу с интерактивной картой на сайте или по номеру 101.

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