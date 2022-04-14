Оккупанты оставили после себя много заминированных территорий, так что гражданам нужно быть особенно осторожными.

Российские оккупанты оставили на украинской земле много мин и неразорванных снарядов. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям разработала для граждан инструкцию минной безопасности.

Для собственной безопасности, ни в коем случае не стоит ходить на водоемы и огороды, в лес или в поле. Спасатели просят украинцев избегать развалин и участков, которые еще не разминированы.

Враг заминировал все на своем пути. Надо быть осторожными и избегать следующих мест:

прежние военные позиции и оборонительные укрепления;

грунтовые дороги и обочины дорог с твердым покрытием;

остатки военной техники;

заброшенные дома и постройки.

Запомните:

касаться подозрительного предмета запрещено;

не используйте рядом с подозрительным предметом средства радиосвязи и телефоны;

удар, сотрясание, трение и нагревание могут привести к взрыву.

"Проинформируйте ребенка об опасности заранее. Эти правила должен знать каждый", - добавили в ГСЧС.

Добавим также, что на официальном сайте ГСЧС работает интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков.

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