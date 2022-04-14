Российские оккупанты оставили на украинской земле много мин и неразорванных снарядов. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям разработала для граждан инструкцию минной безопасности.
Для собственной безопасности, ни в коем случае не стоит ходить на водоемы и огороды, в лес или в поле. Спасатели просят украинцев избегать развалин и участков, которые еще не разминированы.
Враг заминировал все на своем пути. Надо быть осторожными и избегать следующих мест:
- прежние военные позиции и оборонительные укрепления;
- грунтовые дороги и обочины дорог с твердым покрытием;
- остатки военной техники;
- заброшенные дома и постройки.
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- касаться подозрительного предмета запрещено;
- не используйте рядом с подозрительным предметом средства радиосвязи и телефоны;
- удар, сотрясание, трение и нагревание могут привести к взрыву.
"Проинформируйте ребенка об опасности заранее. Эти правила должен знать каждый", - добавили в ГСЧС.
Добавим также, что на официальном сайте ГСЧС работает интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков.
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