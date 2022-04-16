Президент Польши подписал изменения в закон о помощи украинским беженцам, что изменилось.

После полномасштабного вторжения рф в Украину, миллионы наших граждан были вынуждены покинуть свои дома и переезжать в более безопасные места. По некоторым оценкам, около 11 миллионов украинцев поменяли место жительства, большая часть остались в безопасных областях по всей стране, а более 4 миллионов мигрировали за границу.

Так, больше всего наших сограждан остались в соседней Польше, которая радушно встретила украинских беженцев. Миллионы женщин с детьми и пожилых людей, спасаясь от ужасов войны, поселились в польских семьях, общежитиях, на съемных квартирах и пансионатах.

В Польше пытаются создать для украинцев все условия для комфортной жизни. Так, стало известно, что президент Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи украинцам.

Ключевые изменения касаются:

Временного допуска к медицинской профессии и упорядочению регистрации в системе налоговых номеров PESEL.

Упрощение получения налогового номера несовершеннолетними и лицами с инвалидностью.

Закон даст возможность гражданам Украины оказывать психологическую помощь своим соотечественникам, не владеющим польским языком.

Напомним, Были вынуждены уехать: в ООН рассказали, сколько миллионов украинцев покинули свои дома.

Как сообщала Politeka, Украину покинуло 4,2 миллиона человек: стало известно, сколько хотят вернуться домой.

Также Politeka писала, что Швеция выделит более миллиарда долларов украинцам: стали известны подробности.