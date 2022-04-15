Журналисты «Схемы» и «Радио Свобода» идентифицировали российского военного и его женщину, чей разговор об издевательствами над украинками был перехвачен СБУ.

Как мы писали, российские оккупанты с начала войны в Украине начали творить зверства по отношению к украинским мирным жителям. Сотни и тысячи военных преступлений уже увидел весь мир, но как оказалось, жены россиян даже рады такому положению вещей.

Как выяснилось, издеваться над украинками, разрешила мужу Ольга Быковская. Она своему мужу Роману издеваться над украинками при условии, что он не будет рассказывать ей об этом. "Предохраняйся там" - говорила оккупанту супруга.

Журналисты получили номера супругов от источников в украинских правоохранительных органах. Эти номера были использованы для регистрации в Вконтакте.

Роман Быковский, в прошлом срочник росгвардии, служил в полку, участвовавшем в аннексии Крыма. Его женщина живет с детьми в Феодосии.

Мы писали, почты шести стран уже прекратили сообщение с рф и беларусью в поддержку Украины, которая прекратила сотрудничество с ними еще в первые дни войны. Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Почты Польши, Швеции, Дании, Финляндии и Австралии в ответ на призывы Укрпочты уже подали соответствующие документы во Всемирный почтовый союз о прекращении доставки отправлений в россию и белоруссию.

Напомним, Европе пора отправить Москву на дно: Подоляк призвал ЕС к решительным действиям.

Как сообщала Politeka, В рф истерика: международные перевозчики отказываются иметь дело с российскими товарами.

Также Politeka писала, что Враг потерял десятки солдат: оккупанты напали на наблюдательный пункт ВСУ, но получили отпор.