"Образ мягкой и душевной ведущей был полностью разрушен для меня и всех моих друзей, находившихся тогда рядом в группе поддержки".

Украинский певец Melovin (настоящее имя Константин Бочаров) сообщил интересные подробности об Оксане Марченко – жене задержанного Виктора Медведчука, после того, как она обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Турции РеджепуЭрдогану о милости к куму Путина.

Отметим, Melovin в 2015 году принимал участие в талант-шоу "Х-Фактор", где и познакомился с Оксаной Марченко. В шоу она поддерживала участников за кулисами. И если на экранах жена Медведчука была милой, то при выключенных камерах вела себя совершенно иначе, рассказал певец.

Melovin отметил, что Марченко позволяла себе крайне обидные замечания о его внешности, и отчитывала участника шоу при его друзьях.

"А когда-то, в далеком 2015 году, образ мягкой и душевной ведущей, которая поддерживала каждого участника за кулисами шоу Икс Фактор, был полностью разрушен для меня и всех моих друзей, находившихся тогда рядом в группе поддержки.

Насмешки со стороны, подшучивания и язвительные комментарии касаемо моей внешности — линзы, татуировки… меня назвали сатанистом и что я не от Бога. При всех моих друзьях начали отчитывать, как своего собственного ребенка", - вспоминает Бочаров.

Melovin добавил, что не затаил обиду на Марченко и они даже поздравляли друг друга с праздниками последующие годы.

"Только сейчас у меня наконец-то сложился пазл актрисы без Оскара. Когда-то обнимая деток, сейчас сидеть и наблюдать как на твоей земле их безжалостно убивает кум", - отметил артист.

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